Inter, possibile tributo ad Eriksen prima del match contro la Lazio: decisione non definitiva (Di domenica 2 gennaio 2022) L’Inter vuole omaggiare Christian Eriksen Gli ultimi giorni del 2021 hanno sancito l’addio (ufficiale) di Christian Eriksen all’Inter dopo il malore che il centrocampista danese ha accusato nel corso degli Europei a giungo 2021. Per il Corriere dello Sport in edicola oggi il saluto-tributo potrebbe avvenire già domenica 9 gennaio quando a San Siro arriverà la Lazio. “E’ stata avanzata l’ipotesi che la «cerimonia» possa andare in scena tra una settimana contro la Lazio, ma non c’è niente di organizzato perché il via libera deve arrivare da Christian. Fino a giovedì si è allenato insieme a un preparatore atletico danese di fiducia sul campo del Chiasso, poi è volato ad Amsterdam per festeggiare il nuovo anno insieme alla moglie e alla famiglia. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) L’vuole omaggiare ChristianGli ultimi giorni del 2021 hanno sancito l’addio (ufficiale) di Christianall’dopo il malore che il centrocampista danese ha accusato nel corso degli Europei a giungo 2021. Per il Corriere dello Sport in edicola oggi il saluto-potrebbe avvenire già domenica 9 gennaio quando a San Siro arriverà la. “E’ stata avanzata l’ipotesi che la «cerimonia» possa andare in scena tra una settimanala, ma non c’è niente di organizzato perché il via libera deve arrivare da Christian. Fino a giovedì si è allenato insieme a un preparatore atletico danese di fiducia sul campo del Chiasso, poi è volato ad Amsterdam per festeggiare il nuovo anno insieme alla moglie e alla famiglia. ...

