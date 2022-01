Insigne al Toronto | tutto fatto | resterà al Napoli fino a giugno

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - AttilaAzureRive : RT @Gazzetta_it: Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - Grigiopel : RT @Gazzetta_it: Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

Il Canada non è mai stato così vicino, per Lorenzo. La trattativa con ilFc è giunta alle battute conclusive, nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del club saranno in Italia per incontrare l'agente del giocatore e risolvere gli ...Commenta per primo Lorenzosi avvicina al Canada e alla Major League Soccer. Quella che fino a qualche settimana era ...del Napoli sta pensando seriamente di dire di sì all'offerta del, ...l'accordo tra il giocatore e i canadesi del Toronto sarebbe ormai fatto, con Insigne che dovrebbe firmare nella giornata di mercoledi. Al capitano del Napoli dovrebbero andare 7,75 milioni di euro a ...Napoli e il Napoli si preparano a dire addio a Lorenzo Insigne. Nessun passo avanti del club nell'offerta di rinnovo al capitano azzurro, il Toronto è pronto a chiudere e non a caso a metà settimana p ...