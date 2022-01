Il nuovo gioco di Hideo Kojima sarà ancora più sperimentale (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo gioco targato Kojima Productions sarà ancora più sperimentale del precedente Death Stranding. Fino a dove spingerà i limiti dell’intrattenimento l’autore giapponese più amato? La passione di Hideo Kojima per il cinema non è un mistero. Se già con Death Stranding i media del cinema e del videogioco si erano già avvicinati, il prossimo nuovo gioco sviluppato da Kojima Production sarà una produzione ancora più sperimentale. Questo stando alle ultime parole del creativo giapponese rilasciate alla rivista Famitsu e riportate dal portale Destructoid. Andiamo in questo articolo a scoprire la prossima frontiera dell’intrattenimento ... Leggi su tuttotek (Di domenica 2 gennaio 2022) IltargatoProductionspiùdel precedente Death Stranding. Fino a dove spingerà i limiti dell’intrattenimento l’autore giapponese più amato? La passione diper il cinema non è un mistero. Se già con Death Stranding i media del cinema e del videosi erano già avvicinati, il prossimosviluppato daProductionuna produzionepiù. Questo stando alle ultime parole del creativo giapponese rilasciate alla rivista Famitsu e riportate dal portale Destructoid. Andiamo in questo articolo a scoprire la prossima frontiera dell’intrattenimento ...

