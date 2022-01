Il Newcastle pensa ad Aubameyang per rinforzare l’attacco (Di domenica 2 gennaio 2022) Pierre Emerick Aubameyang è ormai fuori dai piani dell’Arsenal e su di lui si sta avventando il ricco Newcastle. I Magpies, penultimi in Premier League assieme al Burnley, vedono nel gabonese l’attaccante ideale per proseguire la stagione. Certo, dal punto di vista della credibilità quella posizione potrebbe essere un intralcio, ma Aubameyang non avrebbe problemi ad accettare la sfida. I bianconeri, come riporta il Sunday Times, avrebbero bussato alla porta dell’Arsenal con l’intenzione di tesserare l’attaccante con un prestito. In estate poi si arriverebbe all’acquisto definitivo con un prezzo fissato attorno ai 20 milioni di sterline. Aubameyang, il Newcastle come occasioni di riscatto Il gabonese non è nuovo ad atteggiamenti sopra le righe che per un club scrupoloso come l’Arsenal sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Pierre Emerickè ormai fuori dai piani dell’Arsenal e su di lui si sta avventando il ricco. I Magpies, penultimi in Premier League assieme al Burnley, vedono nel gabonese l’attaccante ideale per proseguire la stagione. Certo, dal punto di vista della credibilità quella posizione potrebbe essere un intralcio, manon avrebbe problemi ad accettare la sfida. I bianconeri, come riporta il Sunday Times, avrebbero bussato alla porta dell’Arsenal con l’intenzione di tesserare l’attaccante con un prestito. In estate poi si arriverebbe all’acquisto definitivo con un prezzo fissato attorno ai 20 milioni di sterline., ilcome occasioni di riscatto Il gabonese non è nuovo ad atteggiamenti sopra le righe che per un club scrupoloso come l’Arsenal sono ...

