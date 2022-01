Il caso dei giocatori No vax nel Bologna, il primo esce allo scoperto e si sfoga dopo la prima dose: «Viviamo in un mondo di m***!» (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel Bologna sarebbero rimasti due giocatori non ancora vaccinati, che dal 10 gennaio rischiano di non poter scendere in campo visto che da quel giorno scatta l’obbligo per gli atleti professionisti del Super Green pass. Fino a 48 ore fa, i No vax nel gruppo allenato da Sinisa Mihajlovic sarebbero stati tre, ma almeno uno si sarebbe convinto a fare la prima dose, anche se non l’avrebbe presa benissimo. Si tratta di Nicola Sansone, che proprio due giorni fa sui social si era sfogato contro l’obbligo vaccinale imposto anche ai calciatori: «Viviamo in un mondo di m… in cui i diritti umani non contano un c! Non esiste più libertà di scelta!». L’inserimento del trequartista nella lista dei vaccinati aiuta, ma non risolve i guai di Mijhajlovic, costretto a contare su una ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelsarebbero rimasti duenon ancora vaccinati, che dal 10 gennaio rischiano di non poter scendere in campo visto che da quel giorno scatta l’obbligo per gli atleti professionisti del Super Green pass. Fino a 48 ore fa, i No vax nel gruppo allenato da Sinisa Mihajlovic sarebbero stati tre, ma almeno uno si sarebbe convinto a fare la, anche se non l’avrebbe presa benissimo. Si tratta di Nicola Sansone, che proprio due giorni fa sui social si erato contro l’obbligo vaccinale imposto anche ai calciatori: «in undi m… in cui i diritti umani non contano un c! Non esiste più libertà di scelta!». L’inserimento del trequartista nella lista dei vaccinati aiuta, ma non risolve i guai di Mijhajlovic, costretto a contare su una ...

