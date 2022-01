Icardi Juve: il piano di Cherubini per convincere Leonardo (Di domenica 2 gennaio 2022) Icardi Juve: il piano di Cherubini per sbloccare l’affare. Così il dirigente bianconero vuole convincere Leonardo Tuttosport fa il punto sul possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juve già nella finestra di calciomercato invernale. I bianconeri puntano forte sull’argentino, ma c’è l’ostacolo Psg da superare. Leonardo ha aperto alla possibilità del prestito, ma pretende quantomeno un obbligo di riscatto.La Juve, dal canto suo, non vorrebbe precludersi altri possibili acquisti in estate e, così, potrebbe pensare di inserire al massimo un diritto a cifre contenute. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022): ildiper sbloccare l’affare. Così il dirigente bianconero vuoleTuttosport fa il punto sul possibile passaggio di Mauroallagià nella finestra di calciomercato invernale. I bianconeri puntano forte sull’argentino, ma c’è l’ostacolo Psg da superare.ha aperto alla possibilità del prestito, ma pretende quantomeno un obbligo di riscatto.La, dal canto suo, non vorrebbe precludersi altri possibili acquisti in estate e, così, potrebbe pensare di inserire al massimo un diritto a cifre contenute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

