Francesco | “Dio vuole entrare nelle nostre vite | anche se sono trasandate come una stalla”

Advertising

vaticannews_it : #2gennaio #PapaFrancesco all’Angelus esorta i fedeli a entrare in intimità col Signore: “Davanti al presepe, parlia… - Agenzia_Ansa : 'Ferire una donna è oltraggiare Dio'. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa a San Pietro aggiungendo c… - Tg3web : Il grido di Papa Francesco nella messa di Capodanno: 'Basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio. Diamoci d… - Martina95190659 : RT @autocostruttore: 'Con la violenza sulle donne si oltraggia Dio', il monito di Papa Francesco A due mesi dalla pubblicazione dell'inchie… - srnerina : Francesco: Dio abita tra di noi, raccontiamogli i problemi del nostro tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Dio

A pochi versetti si dice checreò uguali uomo e donna, in contemporanea. E poi si dice che ... Sono passati 2 mila anni ma nella Chiesa cattolica di Papale cose non sono cambiate. Le ...desidera incarnarsi: se il tuo cuore ti sembra troppo inquinato dal male, non chiuderti e non ... Questa le parole di Papanell'Angelus al Vaticano. "Lui vuole abitare in noi, non rimanere ...ROMA (ITALPRESS) - "Spesso ci teniamo a distanza da Dio perchê pensiamo di non essere degni di Lui per altri motivi, ma il Natale ci invita a vedere le cose dal ...Città del Vaticano - La voce ferma e forte come sempre, la gestualità piena di energia ma il viso, ancora una volta, è sembrato più segnato ...