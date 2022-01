Covid, il vaccino Johnson & Johnson in un'unica dose. Ema e Aifa raccomandano l'uso preferenziale agli ultra sessantenni (Di domenica 2 gennaio 2022) Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di Aifa, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di, si legge in un comto firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

fanpage : Ha usato un laccio emostatico sopra e sotto il sito d'inoculo per 24 ore per impedire che il vaccino Covid, che ave… - GiovaQuez : Primo bollettino del 2022: • 141.262 contagiati • 111 morti • 20.432 guariti +37 terapie intensive | +115 ricover… - AurelianoStingi : Leggere queste notizie è il modo peggiore per rendersi conto che il vaccino nei bambini serve. Vacciniamoli - NAT_blt : RT @ilcupo_m: A seguito di un decesso accertato da autopsia, per vaccino covid, gli eredi richiedono risarcimento danni, come previsto dall… - toninocolasante : RT @michel_mrk: A seguito di un decesso accertato da autopsia, per vaccino covid, gli eredi richiedono risarcimento danni, come previsto da… -