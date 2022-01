Covid, il bollettino di oggi 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 2 gennaio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 61.046 contagi, 133 morti, 12.164 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 278.654 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 21,9% (+8,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +22, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +491 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –-> L’oroscopo della settimana: le pagelle dei ... Leggi su vesuvius (Di domenica 2 gennaio 2022) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 61.046 contagi, 133 morti, 12.164 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 278.654 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 21,9% (+8,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +22, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +491 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –-> L’oroscopo della settimana: le pagelle dei ...

