Advertising

La7tv : È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri che contie… - ilpost : Cosa cambia tra zona gialla e zona bianca - _brekkerscane : Dai ma cosa vi cambia se veniamo a sapere dei casting? Niente! Ditecelo e basta no??? Preferite essere assillati giorno e notte!! - okaycomputerr : @xbeshax Anche la mia famiglia ci sta passando e ci hanno detto che nn vengono fatti più tamponi di quanti ne posso… - Margotweissene1 : RT @miskatos: Cosa cambierà per l’Italia con i titoli di Stato che passeranno dalla Bce al Mes -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia

- Obbligo di indossare mascherina all'aperto (esteso, con il nuovo decreto, a tutto il territorio nazionale), nei ristoranti non sarà più presente il tetto massimo di quattro persone allo ...Zona gialla e zona bianca sono la stessaNonostante il passaggio di colore, per tutti gli abitanti delle nuove regioni gialle, non cambierà assolutamente niente, come ha ricordato tra gli altri ...I dati di Roma e provincia. Asl Roma 1: sono 1.481 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 1.215 nuovi casi. * Asl di Frosinone: sono 153 i nuovi casi e 1 decesso nel ...Scontro duro tra la principessa e l'influencer italoamericana: volano parole grosse nella Casa più spiata d'Italia ...