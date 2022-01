Caos Morata: potrebbe succedere contro il Napoli! (Di domenica 2 gennaio 2022) Alvaro Morata sta diventando un caso per la Juventus: lo spagnolo infatti vuole lasciare i bianconeri e ha già l’accordo totale per il trasferimento al Barcellona. Morata, punizione, AllegriCome riportato da La Gazzetta dello Sport lo spagnolo ha la testa altrove e dunque potrebbe essere punito da Massimiliano Allegri per la sfida del 6 gennaio contro il Napoli. La “rosea” aggiunge che l’ex attaccante di Atletico Madrid, Real e Chelsea starebbe addirittura “tifando” affinché la Juventus trovi il suo sostituto. Una situazione alquanto difficile in casa bianconera, che richiede una soluzione il prima possibile. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Alvarosta diventando un caso per la Juventus: lo spagnolo infatti vuole lasciare i bianconeri e ha già l’accordo totale per il trasferimento al Barcellona., punizione, AllegriCome riportato da La Gazzetta dello Sport lo spagnolo ha la testa altrove e dunqueessere punito da Massimiliano Allegri per la sfida del 6 gennaioil Napoli. La “rosea” aggiunge che l’ex attaccante di Atletico Madrid, Real e Chelsea starebbe addirittura “tifando” affinché la Juventus trovi il suo sostituto. Una situazione alquanto difficile in casa bianconera, che richiede una soluzione il prima possibile.

Advertising

infoitsport : Addio Morata, caos Juventus: beffa in attacco dal Milan - gilnar76 : CAOS CALCIOMERCATO #Juventus: MORATA SCAPPA da CODARDO al BARCELLONA||DEPAY o ICARDI da noi?? #Finoallafine… - marcodemo3 : @romeoagresti @GoalItalia Morata non è un centravanti, è una seconda punta che ha sempre dato il massimo. In sosta… - cristinho15 : @JMCLuigi dipende tutto dall'eventuale sostituto di Morata penso. io poi non me la prendo nè con Ronaldo nè con Mor… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Opinione personale: l'eventuale addio di #Morata (il #Barça fa sul serio) sarebbe il perfetto esempio del caos che regna a… -