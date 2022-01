“Cambia tutto”. Rivoluzione al GF Vip: arriva la decisione di Mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6. Cambia tutto. Con il nuovo anno, si apre un altro capitolo anche per il reality show di Alfonso Signorini. Novità che si susseguono, dunque, in casa Mediaset e che rendono l’esperienza degli inquilini sempre più ricca di avventure. Infatti il reality punterebbe ancora più in alto con il doppio appuntamento settimanale in prime time. I fan non hanno fatto altro che tentare di capire se l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Delia Duran potesse o meno andare incontro a una conferma. Stando alle ultime novità, la moglie di Alex Belli non entrerà in gioco il prossimo lunedì. I telespettatori lo hanno potuto apprendere dalla diretta durante la notte di Capodanno. Infatti la modella non sembra aver trascorso in quarantena le festività, bensì in compagnia di Alex Belli, documentando con foto e video i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6.. Con il nuovo anno, si apre un altro capitolo anche per il reality show di Alfonso Signorini. Novità che si susseguono, dunque, in casae che rendono l’esperienza degli inquilini sempre più ricca di avventure. Infatti il reality punterebbe ancora più in alto con il doppio appuntamento settimanale in prime time. I fan non hanno fatto altro che tentare di capire se l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Delia Duran potesse o meno andare incontro a una conferma. Stando alle ultime novità, la moglie di Alex Belli non entrerà in gioco il prossimo lunedì. I telespettatori lo hanno potuto apprendere dalla diretta durante la notte di Capodanno. Infatti la modella non sembra aver trascorso in quarantena le festività, bensì in compagnia di Alex Belli, documentando con foto e video i ...

