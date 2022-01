Calciomercato Milan – Addio Conti: il terzino va all’Empoli | News (Di domenica 2 gennaio 2022) Le ultime News sul Calciomercato del Milan: Andrea Conti sta per lasciare il club rossonero per trasferirsi all'Empoli Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 gennaio 2022) Le ultimesuldel: Andreasta per lasciare il club rossonero per trasferirsi all'Empoli

Advertising

Gazzetta_it : Milan, operazione sorpasso: Botman in pole, si tratta per Adli - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - MilanNewsit : CorSport - Milan, obiettivo Diallo: contatti tra Maldini e Leonardo - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il Milan guarda sempre più alla Francia...ma pescare in Ligue 1 conviene? -