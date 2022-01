Amici 21, gli allievi augurano Buon Anno ma i fan sono delusi: ecco perché (Di domenica 2 gennaio 2022) UNO DEI CANTANTI MANCA ALL’APPELLO: IL PUBBLICO DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI CHIEDE ANCORA UNA VOLTA DELLE SPIEGAZIONI Durante il primo giorno del nuovo Anno 2022, la pagina ufficiale Instagram di Amici ha pubblicato gli auguri degli allievi della scuola di Maria De Filippi. LEGGI ANCHE Amici 21, il daytime del 2022 potrebbe raddoppiare: i dettagli Poco prima della consueta pausa natalizia del programma tv Amici, sembravano scomparsi ben tre allievi, ossia i due ballerini Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, entrambi scelti dal nuovo professore Raimondo Todaro e il cantante Crytical, in squadra con Lorella Cuccarini dopo aver mandato via Tommaso Cesana durante una sfida. I primi due però sono finalmente apparsi negli scatti e nei filmati di gruppo in cui auguravano ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022) UNO DEI CANTANTI MANCA ALL’APPELLO: IL PUBBLICO DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI CHIEDE ANCORA UNA VOLTA DELLE SPIEGAZIONI Durante il primo giorno del nuovo2022, la pagina ufficiale Instagram diha pubblicato gli auguri deglidella scuola di Maria De Filippi. LEGGI ANCHE21, il daytime del 2022 potrebbe raddoppiare: i dettagli Poco prima della consueta pausa natalizia del programma tv, sembravano scomparsi ben tre, ossia i due ballerini Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, entrambi scelti dal nuovo professore Raimondo Todaro e il cantante Crytical, in squadra con Lorella Cuccarini dopo aver mandato via Tommaso Cesana durante una sfida. I primi due peròfinalmente apparsi negli scatti e nei filmati di gruppo in cui auguravano ...

