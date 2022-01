Tennis | Raducanu salta Melbourne | “Spero di rientrare per gli Australian Open”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) Emmasi è negativizzata. Lata britannica ha annunciato la sua rinuncia al torneo Wta di, che precede gli, per via della positività al Covid-19 emersa durante un’esibizione ad Abu Dhabi a dicembre. Ora però la 19enne, vincitrice degli USe n.19 del ranking mondiale, è uscita dalla quarantena e le sue parole lasciano aperta la speranza di prendere parte allo Slamo, in programma dal 17 gennaio. “I tempi per tornare in campo sono troppo stretti.di poterpiù in là, a gennaio” ha detto la britannica, come riportato dall’ANSA. Il torneo Wta che prepara il primo Slam del nuovo anno ha visto anche la rinuncia della russa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista dell’ultimo ...