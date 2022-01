Super green pass Italia: non solo trasporti, dal 10 nuove regole (Di sabato 1 gennaio 2022) Super green pass Italia non solo per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci. Scatta il conto alla rovescia per l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato a partire dal prossimo 10 gennaio, una stretta arrivata il 29 dicembre scorso con un nuovo decreto del Cdm, che tuttavia non ha deliberato sul tema dell’estensione al lavoro rimandando la decisione al prossimo Consiglio dei ministri. Intanto, però, sono sostanziali le nuove regole che scatteranno tra meno di due settimane. Più in dettaglio, Super green pass necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Dal 10 gennaio il certificato verde rafforzato sarà esteso ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022)nonpere mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci. Scatta il conto alla rovescia per l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato a partire dal prossimo 10 gennaio, una stretta arrivata il 29 dicembre scorso con un nuovo decreto del Cdm, che tuttavia non ha deliberato sul tema dell’estensione al lavoro rimandando la decisione al prossimo Consiglio dei ministri. Intanto, però, sono sostanziali leche scatteranno tra meno di due settimane. Più in dettaglio,necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Dal 10 gennaio il certificato verde rafforzato sarà esteso ...

