Salernitana, Iervolino nuovo proprietario (Di sabato 1 gennaio 2022) L’imprenditore napoletano Danilo Iervolino, fondatore e presidente del cda dell’Università telematica Pegaso, è il nuovo proprietario della Salernitana. “E’ con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919” dichiara in una nota Iervolino, la cui offerta per l’acquisizione della Salernitana è stata giudicata quella maggiormente vantaggiosa dai trustee. “Salerno e i suoi tifosi – aggiunge Iervolino in una nota – meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. E’ con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) L’imprenditore napoletano Danilo, fondatore e presidente del cda dell’Università telematica Pegaso, è ildella. “E’ con grande emozione che annuncio l’acquisizione della1919” dichiara in una nota, la cui offerta per l’acquisizione dellaè stata giudicata quella maggiormente vantaggiosa dai trustee. “Salerno e i suoi tifosi – aggiungein una nota – meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. E’ con ...

