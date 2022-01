Roma, per la fascia destra è Maitland - Niles il prescelto. Almamy Touré l'alternativa (Di sabato 1 gennaio 2022) Maitland - Niles il nome preferito, Almamy Touré dell'Eintracht l'alternativa. Nonostante i ruoli leggermente diversi - il primo più esterno di centrocampo, il secondo più terzino - sono questi i nomi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022)il nome preferito,dell'Eintracht l'. Nonostante i ruoli leggermente diversi - il primo più esterno di centrocampo, il secondo più terzino - sono questi i nomi ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Roma, Pellegrini col Milan ci sarà. Mayoral, tampone extra Una buona, anzi ottima, notizia per il capitano della Roma e per Josè Mourinho, che considera Pellegrini non solo colui che porta la fascia, ma anche un leader tecnico e tattico della squadra. Non a ...

Roma, Mayoral in isolamento preventivo: a contatto stretto con un positivo ROMA - Dopo il primo caso di positività emerso nella giornata di ieri, la Roma monitora con attenzione la situazione legata a Borja Mayoral. L'attaccante spagnolo è in isolamento preventivo per essere stato a contatto stretto con un positivo, sia durante la vacanza a Dubai, ...

Roma, sirene inglesi per Veretout: slitta ancora il rinnovo QUOTIDIANO NAZIONALE Covid Lazio, 1 gennaio, inizio 2022 con boom di nuovi casi: 12.345. Da lunedì zona gialla Roma, 01 gennaio 2022 - Sono 12.345 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio, con un incremento rispetto al giorno precedente di quasi 4 mila persone infettate in più ...

Un uomo ricercato per rapina è morto cadendo da una finestra a Roma Nel corso delle perquisizioni l'uomo ha tentato la fuga cadendo dalla finestra e morendo sul colpo. ragedia nella mattina dell’ultimo dell'anno in un appartamento di via Cardinal Mistrangelo, nel quar ...

