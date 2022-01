Roberto Bolle a Capodanno su RaiUno: chi sono gli ospiti della serata (Di sabato 1 gennaio 2022) Roberto Bolle, ancora Danza con me in prima serata ad inaugurare il nuovo anno: conducono Serena Rossi e Lillo Ormai è il quinto anno consecutivo ed è diventata una tradizione. Anche il 1 gennaio 2022 in prima serata su RaiUno ci sarà Danza Con Me. Roberto Bolle (Getty Images)Il ballerino di fama mondiale dedicherà la serata a Carla Fracci, una delle grandi italiane scomparsa nell’anno che ci apprestiamo a mettere alle spalle. Con lui ci sarà Serena Rosso e Lillo. La Rai ha comunicato chi sono gli ospiti della serata con nomi importanti della musica e della recitazione: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy e Alessandro Borghi ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 gennaio 2022), ancora Danza con me in primaad inaugurare il nuovo anno: conducono Serena Rossi e Lillo Ormai è il quinto anno consecutivo ed è diventata una tradizione. Anche il 1 gennaio 2022 in primasuci sarà Danza Con Me.(Getty Images)Il ballerino di fama mondiale dedicherà laa Carla Fracci, una delle grandi italiane scomparsa nell’anno che ci apprestiamo a mettere alle spalle. Con lui ci sarà Serena Rosso e Lillo. La Rai ha comunicato chiglicon nomi importantimusica erecitazione: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy e Alessandro Borghi ...

