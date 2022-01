Ostia | tradizione rispettata | più di 200 persone in acqua per il bagno di Capodanno FOTO E VIDEO

(Di sabato 1 gennaio 2022)saluta l’arrivo del 2022 con il tradizionaledi. Complici le temperature non troppo fredde – intorno agli 11 gradi – questa mattina verso le 11:00 moltissimi coraggiosi si sono tuffati nelle acque freddissime del Tirreno. In costume dae – qualcuno – mascherina anticovid, oppure con cappello da Babbo Natale o maschera da uomo tigre, quello di oggi è stato unall’insegna dell’allegria, con brindisi finale. Dopo la pausa dopo la pausa del 2020 dovuta al divieto di assembramento dettata all’emergenza Covid-19, si sono dati appuntamento sul litorale romano per festeggiare il nuovo anno in un evento considerato il più pazzo dell’anno, ovvero ildiin mare.di ...

Diradata la nebbia del primo mattino e sotto i raggi del sole, diverse persone, questa mattina, intorno alle 11, hanno rinnovato la tradizione del bagno di Capodanno in mare ad Ostia, sul lungomare. Folla sulle spiagge del litorale romano tra passeggiate in riva al mare e tuffi «temerari» per festeggiare il nuovo anno.