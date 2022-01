Mourinho dai poveri della Caritas, il bel gesto del portoghese (Di sabato 1 gennaio 2022) Il tecnico della Roma è andato alla Caritas di via Marsala, alla stazione Termini, e ha portato agli ospiti beni di prima necessità buoni sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. A titolo ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Il tecnicoRoma è andato alladi via Marsala, alla stazione Termini, e ha portato agli ospiti beni di prima necessità buoni sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. A titolo ...

Advertising

pallonatefaccia : Lazio, Serie A anni '90 e Mourinho sono stati i migliori articoli del 2021, anche se il più letto resta quello vecc… - cianchetto4 : @TodiniBrando @MCriscitiello Sai che dire una cosa simile mette ancora più in cattiva luce 'il number one dai 25 tr… - _TopDeals_ : La @OfficialASRoma di #Mourinho alla ricerca per un nuovo perno a centrocampo. In salita la pista #Grillitsch, in p… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ?? #Sarri e #Mourinho hanno rispettato le prospettive di inizio campionato? Le analisi al dettaglio sull'andamento di… - Skiller983 : RT @fracortellessa: @d_arco75 Beh giustamente, con 10 punti di distacco che ti aspetti? Ah è uno? Ah, lo scontro diretto lo ha vinto la La… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho dai Mourinho dai poveri della Caritas, il bel gesto del portoghese Il tecnico della Roma è andato alla Caritas di via Marsala, alla stazione Termini, e ha portato agli ospiti beni di prima necessità buoni sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. A titolo ...

Juve: via Morata, Icardi in vista. Lukaku non scalda l'Inter ... ha detto sì alla corte di Xavi, suo estimatore dai tempi della Nazionale, ed è pronto a ... attualmente in prestito all'Aston Villa), passando per la Roma di Mourinho, sempre a caccia di un regista di ...

Zaniolo: Mourinho e Mancini devono crederci Corriere dello Sport José Mourinho, Capodanno all'ostello della Caritas Le parole di José Mourinho. Notte di Capodanno decisamente diversa dal solito per José Mourinho e per gli ospiti dell'Ostello della Caritas "don Luigi Di Liegro", vicino alla St ...

Mourinho passa il 31 alla Caritas portando doni e vivande: «Esistono sempre persone che hanno bisogno di te» di Redazione Sport. L'allenatore della Roma: «Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. pic.twitter.com/hlcYW1KrId — Caritas Roma (@CaritasRoma) December 31, 2021. Il tecnico giallorosso ha poi espresso il ...

Il tecnico della Roma è andato alla Caritas di via Marsala, alla stazione Termini, e ha portato agli ospiti beni di prima necessità buoni sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. A titolo ...... ha detto sì alla corte di Xavi, suo estimatoretempi della Nazionale, ed è pronto a ... attualmente in prestito all'Aston Villa), passando per la Roma di, sempre a caccia di un regista di ...Le parole di José Mourinho. Notte di Capodanno decisamente diversa dal solito per José Mourinho e per gli ospiti dell'Ostello della Caritas "don Luigi Di Liegro", vicino alla St ...di Redazione Sport. L'allenatore della Roma: «Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. pic.twitter.com/hlcYW1KrId — Caritas Roma (@CaritasRoma) December 31, 2021. Il tecnico giallorosso ha poi espresso il ...