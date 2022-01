Morto a 92 anni l’economista Francesco Forte. Oltre che accademico fu ministro nei governi di Forlani e Craxi e vicepresidente dell’Eni (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ Morto a Torino a 92 anni l’economista e politico Francesco Forte. Fu ministro delle finanze nel governo Fanfani e Craxi, professore universitario, ex responsabile economico del Partito socialista, era anche giornalista. Forte era nato a Busto Arsizio (Varese) l’11 febbraio del 1929. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1951 inizia la sua carriera universitaria. Insegna prima a Pavia poi a Milano e Urbino. Nel 1961 succede a Luigi Einaudi nella cattedra di Scienze delle Finanze dell’università di Torino. Dal 1984 insegna a La Sapienza di Roma. Ricopre poi ruoli anche Virginia University, alla California University of Los Angeles (USA) e alla York University (UK). Ha lavorato anche per Fondo monetario internazionale, Ocse ed Onu. È stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) E’a Torino a 92e politico. Fudelle finanze nel governo Fanfani e, professore universitario, ex responsabile economico del Partito socialista, era anche giornalista.era nato a Busto Arsizio (Varese) l’11 febbraio del 1929. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1951 inizia la sua carriera universitaria. Insegna prima a Pavia poi a Milano e Urbino. Nel 1961 succede a Luigi Einaudi nella cattedra di Scienze delle Finanze dell’università di Torino. Dal 1984 insegna a La Sapienza di Roma. Ricopre poi ruoli anche Virginia University, alla California University of Los Angeles (USA) e alla York University (UK). Ha lavorato anche per Fondo monetario internazionale, Ocse ed Onu. È stato ...

