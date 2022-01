Montanari, che figuraccia lo sproloquio social sul discorso di Mattarella: portavoce del Presidente e web lo asfaltano (Di sabato 1 gennaio 2022) Quando si dice prendere lucciole per lanterne e pretendere anche di averci visto giusto. Più o meno è come potremmo riassumere lo sgradevole tweet postato con furore polemico (a tutti i costi) da Tomaso Montanari, noto alle cronache per i vari deliri dettati da un’ossessione compulsiva a sbertucciare e delegittimare qualsivoglia dichiarazione o situazione, tanto per ridurre tutto in farsa. Una tendenza alla rivisitazione in chiave sinistrorsa, quella del “magnifico” rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che oggi ha indotto lo storico dell’arte a vergare l’ultimo svarione, puntualmente divulgato via social: oggetto del contendere gli alberi dei Giardini del Quirinale. Quelli apparsi sullo sfondo di una finestra della Palazzina del Fuga, dalla quale il Capo dello Stato si è rivolto ieri sera agli italiani per il messaggio di fine anno. Lo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Quando si dice prendere lucciole per lanterne e pretendere anche di averci visto giusto. Più o meno è come potremmo riassumere lo sgradevole tweet postato con furore polemico (a tutti i costi) da Tomaso, noto alle cronache per i vari deliri dettati da un’ossessione compulsiva a sbertucciare e delegittimare qualsivoglia dichiarazione o situazione, tanto per ridurre tutto in farsa. Una tendenza alla rivisitazione in chiave sinistrorsa, quella del “magnifico” rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che oggi ha indotto lo storico dell’arte a vergare l’ultimo svarione, puntualmente divulgato via: oggetto del contendere gli alberi dei Giardini del Quirinale. Quelli apparsi sullo sfondo di una finestra della Palazzina del Fuga, dalla quale il Capo dello Stato si è rivolto ieri sera agli italiani per il messaggio di fine anno. Lo ...

