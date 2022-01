L’anno che verrà, i Cugini di Campagna imitano i Maneskin. Amadeus li ferma (Di sabato 1 gennaio 2022) Mancano due ore alla mezzanotte quando sul palco de “L’anno che verrà“, ospite questa volta delle acciaierie di Terni, si esibiscono i Cugini di Campagna. I capelli cotonati, le zeppe, le keytar (tastiere che vengono imbracciate come chitarre). Tutto come sempre, tranne che per l’esibizione. I quattro componenti della storica band, dopo la presentazione di Amadeus, entrano sulle note di “Zitti e buoni” dei Maneskin, canzone vincitrice dello scorso Sanremo. Iniziano a intonarla e a suonarla, arrivano al ritornello. Ripropongono la cover già eseguita qualche settimana fa a “Oggi è un altro giorno”, sempre su Rai 1. Eppure, il pubblico si aspetta la celebre “Anima mia”. Le inquadrature della band intenta a suonare “Zitti e buoni” si alternano a quelle che mostrano il volto di ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) Mancano due ore alla mezzanotte quando sul palco de “che“, ospite questa volta delle acciaierie di Terni, si esibiscono idi. I capelli cotonati, le zeppe, le keytar (tastiere che vengono imbracciate come chitarre). Tutto come sempre, tranne che per l’esibizione. I quattro componenti della storica band, dopo la presentazione di, entrano sulle note di “Zitti e buoni” dei, canzone vincitrice dello scorso Sanremo. Iniziano a intonarla e a suonarla, arrivano al ritornello. Ripropongono la cover già eseguita qualche settimana fa a “Oggi è un altro giorno”, sempre su Rai 1. Eppure, il pubblico si aspetta la celebre “Anima mia”. Le inquadrature della band intenta a suonare “Zitti e buoni” si alternano a quelle che mostrano il volto di ...

