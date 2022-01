Italia in lutto: è morto Paolo Giordano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il mondo della musica, locale e nazionale, piange la perdita di Paolo Giordano, chitarrista, insegnante e straordinario animatore musicale della città di Pescara. Si è spento nella giornata di ieri all’età di 59 anni, all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid-19, il suo fisico era già compromesso da uno stato di salute precario. Nato a Pescara, Paolo Giordano era il mago della chitarra, un vero e proprio virtuoso, uno sperimentare puro per le diverse tecniche percussive, come il tapping e il fingerstyle, messe a punto durante la sua carriera. Negli anni aveva calcato le arene e i palcoscenici più prestigiosi accompagnando artisti come Lucio Dalla, noto nel tour del 1992 in “Cambio”, durante il quale inaugurava i concerti con dei suoi brani, tanto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 gennaio 2022) Il mondo della musica, locale e nazionale, piange la perdita di, chitarrista, insegnante e straordinario animatore musicale della città di Pescara. Si è spento nella giornata di ieri all’età di 59 anni, all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid-19, il suo fisico era già compromesso da uno stato di salute precario. Nato a Pescara,era il mago della chitarra, un vero e proprio virtuoso, uno sperimentare puro per le diverse tecniche percussive, come il tapping e il fingerstyle, messe a punto durante la sua carriera. Negli anni aveva calcato le arene e i palcoscenici più prestigiosi accompagnando artisti come Lucio Dalla, noto nel tour del 1992 in “Cambio”, durante il quale inaugurava i concerti con dei suoi brani, tanto ...

