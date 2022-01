Imprenditori | uomini d’affari | contractor | chi ha vinto davvero la guerra in Afghanistan

(Di sabato 1 gennaio 2022) L’, si sa, è stata la notizia dell’anno di esteri del 2021. Da agosto a oggi, è tempo per gli Stati Uniti di bilanci. Di capire cosa è rimasto della loro ventennale presenza nel paese degli aquiloni, ma soprattutto della loro ritirata ad agosto scorso. Ritirata che ha lasciato spazio ai talebani e che oggi vede innon solo la sospensione dei diritti umani con particolare accanimento su quelli delle donne, che però lottano ancora, ma anche una crisi economica e umanitaria feroce, un vero e proprio baratro. Nel frattempo un’inchiesta del Wall Street Journal racconta chi sono i veri vincitori che hanno beneficiato dei soldi del governo Usa: produttori di armi,, appaltatori. I vincitori Il WSJ racconta la storia di una piccola impresa avviata da ...

Advertising

bumbum87710374 : @Mario02730482 @spighissimo …… sono troppo impegnati nel lavoro di imprenditori, di affari, e le d loro mogli si se… - AntonioFaleo53 : Prezzi dei tamponi, il gruppo San Donato li aumenta del 50%: da 19 a 29 euro. 'Da noi supporto a Ssn, con più costi… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con Edoardo Albinati: Quasi sempre dal risentimento sono mossi gli uomini d'azione: imprenditori, viaggiatori… - PatriziaTenda : #colazione con Edoardo Albinati: Quasi sempre dal risentimento sono mossi gli uomini d'azione: imprenditori, viaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditori uomini

Open

Nel frattempo un' inchiesta del Wall Street Journal racconta chi sono i veri vincitori che hanno beneficiato dei soldi del governo Usa: produttori di armi,d'affari, appaltatori. ..."Penso, in questo senso, ai tanti amiciche hanno raggiunto brillanti risultati ed ... Primo sbarco di migranti, 14 donne, 10e due bambini. Sindaco, problema da affrontare Carica ...La testimonianza: "Lo capisci quando vedi un parto. Noi uomini non saremmo in grado di sopportare una cosa del genere. Ai genuitori dei nuovi nati dico ...Classifica più ricchi al mondo – Il 2021 da Musk a Bezos. Durante tutto il 2021 la lotta al vertice è stata intensa tra i tre imprenditori, tutti diventati più ricchi nell’ultimo anno. Nonostante ques ...