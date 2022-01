I morti di Covid, oggi, in Italia: «I non vaccinati hanno un tasso di decesso 56 volte più alto di chi ha la terza dose» (Di sabato 1 gennaio 2022) I dati dell’ultimo aggiornamento dell’Istituto superiore di Sanità: il tasso di decesso nei non vaccinati, nella fascia degli over 80, è 56 volte più alto rispetto ai vaccinati con la terza dose Leggi su corriere (Di sabato 1 gennaio 2022) I dati dell’ultimo aggiornamento dell’Istituto superiore di Sanità: ildinei non, nella fascia degli over 80, è 56piùrispetto aicon la

Advertising

Agenzia_Ansa : Sudafrica, il picco dell'ondata di Omicron è stato superato senza un aumento significativo nel numero dei morti. I… - TgLa7 : ??#Covid: 126.888 nuovi casi e 156 morti ?? - SkyTG24 : Covid in Sudafrica, picco Omicron superato senza aumento morti - sue_sue212 : RT @FmMosca: Ripropongo dopo il grande successo delle Sue cure. In Russia saranno la cura per il COVID. Noi abbiamo preferito: ??PFIZER ??MOD… - RomGarg : RT @ZombieBuster5: Se LiPolitici non fossero impegnati a leccare il culo alla mummia e ad abbuffarsi alla facciaccia nostra, chiederebbero… -