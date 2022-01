G7: Scholz, economia sostenibile ed equità priorità tedesche (Di sabato 1 gennaio 2022) La Germania vuole rendere il G7 un format "pioniere di un'economia climaticamente neutra e di un mondo equo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prendendo il testimone dalla Gran Bretagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) La Germania vuole rendere il G7 un format "pioniere di un'climaticamente neutra e di un mondo equo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf, prendendo il testimone dalla Gran Bretagna ...

2021/2022. l'Anno Vecchio ha tradito le attese, ma per fortuna c'è il Nuovo ... allo Schloss Elmau " il cancelliere tedesco Olaf Scholz farà dunque l'esordio fra i Grandi da ... impegnata a superare definitivamente la pandemia, 'governare' la ripresa dell'economia, fare rispettare ...

"Restiamo uniti" Scholz chiede fiducia ai tedeschi per il 2022 Nel suo discorso di fine anno, Scholz ringrazia Merkel, chiede ai tedeschi di rispettare le regole per limitare la pandemia e continua a ricordare la priorità del governo: la trasformazione energetica ...

