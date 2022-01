Emergenza Covid | in Campania più di 13mila nuovi positivi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 13.888 icasi di-19 emersi ieri indall’analisi di 132.821 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 4decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Insono 55 i pazientiricoverati in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri), 686 i pazientiricoverati in reparti di degenza (+11 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

