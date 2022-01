Economia | è morto Francesco Forte | fu ministro con Fanfani e Craxi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si è spento a Torino, economista e politico. E’ statodelle Finanze nel Governoe professore universitario, ex responsabile economico del Partito socialista, giornalista. Nato a Busto Arsizio (Varese) l’11 febbraio 1929, alunno del Ghislieri dal 1947, nel 1951si laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche con una tesi in Scienza delle Finanze.Allievo di Benvenuto Griziotti a Pavia, dal luglio 1951 è assistente ordinario di Scienza delle finanze all’Università di Pavia. Nel 1954-56 professore supplente di Ezio Vanoni all’Università di Milano e successivamente professore incaricato di Scienza delle finanze e statistica all’Università di Urbino.Nel 1959-60 è post doctoral fellow del Thomas.Jefferson Centre of Political Economy della ...