Desmond Tutu, funerali di Stato ma in semplicità. Salma liquefatta per volere dell'arcivescovo premio Nobel (Di sabato 1 gennaio 2022) Un bara di legno grezzo, un mazzetto di fiori chiari del giardino di famiglia. I funerali di Stato per l'arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine al regime razzista in Sudafrica morto domenica scorsa all'età di 90 anni, sono stati all'insegna della semplicità come richiesto dall'arcivescovo. Alle esequie il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e presenti solo 100 persone a causa delle restrizioni sul coronavirus. Tutu aveva insistito sul fatto che non ci dovesse essere "nessuna ostentazione o spese sontuose" per la cerimonia e che gli fosse data "la bara più economica disponibile". Ha anche detto che gli unici fiori nella cattedrale dovevano essere "i garofani della sua famiglia".

