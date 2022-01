Covid, precisazione di Mastella: “Ristorazione consentita solo per i posti a sedere” (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella rende noto che rispetto all’ordinanza prot. n. 147543 del 29/12/2021 si è reso necessario un chiarimento atto a precisare che la Ristorazione è consentita solo per i posti a sedere, con esclusione di ogni possibilità di “vendita e/o asporto” all’esterno del locale di alimenti e bevande, attività peraltro già vietata dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 28 del 19 dicembre 2021 (in B.U.R.C. n. 116 del 19 dicembre 2021). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco della Città di Benevento Clementerende noto che rispetto all’ordinanza prot. n. 147543 del 29/12/2021 si è reso necessario un chiarimento atto a precisare che laper i, con esclusione di ogni possibilità di “vendita e/o asporto” all’esterno del locale di alimenti e bevande, attività peraltro già vietata dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 28 del 19 dicembre 2021 (in B.U.R.C. n. 116 del 19 dicembre 2021). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

