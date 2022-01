Come hanno trascorso il Capodanno i VIP? Dai Ferragnez a Barbara d’Urso (Di sabato 1 gennaio 2022) Sebbene la situazione pandemica abbia messo a dura prova le abitudini di ciascuno di noi, c’è chi non ha rinunciato a festeggiare Capodanno 2022 in grande stile. Sempre mantenendo un occhio di riguardo, sono diversi i VIP che hanno scelto di concedersi una vacanza per salutare il 2021, optando per località di mare. Al contrario, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 1 gennaio 2022) Sebbene la situazione pandemica abbia messo a dura prova le abitudini di ciascuno di noi, c’è chi non ha rinunciato a festeggiare2022 in grande stile. Sempre mantenendo un occhio di riguardo, sono diversi ichescelto di concedersi una vacanza per salutare il 2021, optando per località di mare. Al contrario, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Le autorità hanno indicato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco per #SeaWatch3. Dopo una settimana di attes… - AlfredoPedulla : Ma se la vostra azienda di famiglia andasse in crisi (toccando ferro…) fareste come #Conte e #Lukaku (addio) o rest… - ivanscalfarotto : Come altre persone che hanno fatto il monodose J&J e booster successivo, ieri ho ricevuto un aggiornamento del gree… - Alessan39357045 : @melo794 @Marzia49148312 @danbili @AntonelloAng Ma pure io,ma sono cose basilari. Gli hanno fatto il lavaggio del c… - YBah96 : RT @Vinc881: @AslanNerazzurro @Gli_INTERnati Aslan siamo superiori...tanto non hanno capito che anche con 10 positivi nell'Inter manco lo v… -