Calciomercato, le trattative: Tuanzebe è del Napoli, pressing del Newcastle alla Juve e rinforzi per Cagliari e Verona (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalare rinforzi importanti agli allenatori. Innesto in difesa per il Napoli: è fatta per Axel Tuanzebe, il difensore del Manchester United ha deciso di sposare il progetto di De Laurentiis. Attualmente gioca in prestito all’Aston Villa. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito secco e oneroso da 500mila euro. Definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Boga all’Atalanta, si tratta di un calciatore di altissimo livello per Gasperini. Il calciatore è a Bergamo per le visite mediche. Il Verona ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Depaoli. Il Newcastle continua ad insistere per Ramsey, la Juventus ha aperto alla cessione. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilè ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalareimportanti agli allenatori. Innesto in difesa per il: è fatta per Axel, il difensore del Manchester United ha deciso di sposare il progetto di De Laurentiis. Attualmente gioca in prestito all’Aston Villa. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito secco e oneroso da 500mila euro. Definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Boga all’Atalanta, si tratta di un calciatore di altissimo livello per Gasperini. Il calciatore è a Bergamo per le visite mediche. Ilha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Depaoli. Ilcontinua ad insistere per Ramsey, lantus ha apertocessione. ...

Advertising

CalcioWeb : #Calciomercato, le trattative entrano sempre più nel vivo: rinforzi per le squadre di #SerieA - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Kessie-Liverpool, c'è l'offerta: Franck Kessié in Premiere League. Il centrocampista è in scadenz… - Tag43_ita : Plusvalenze gonfiate, bilanci in rosso e casse vuote. Il mercato costringerà le squadre di Serie A a fare le nozze… - CalcioNews24 : Le ultime di #Calciomercato in #SerieA ?? - infoitsport : Calciomercato invernale in Serie A: tutte le possibile trattative -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato trattative Dall'Inghilterra: Kessie - Liverpool, c'è l'offerta 2 Franck Kessié in Premiere League. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2022, ma le trattative per il rinnovo non decollano e così l'addio è sempre più vicino. Secondo quanto riferito dal Telegraph , il Liverpool avrebbe formulato un'interessante offerta al Milan. Sullo sfondo sempre ...

Calciomercato, l'Avellino vuole Iemmello: indiscrezioni e retroscena Avellino . Da semplice suggestione a possibile colpo di mercato . Pietro Iemmello all' Avellino è un'idea che prende corpo ora dopo ora, al culmine di settimane di trattative sottotraccia tra voci contrastanti. L'attaccante, ai margini del progetto tecnico del Frosinone , con cui ha totalizzato 14 minuti nella prima giornata del campionato di Serie B prima di ...

Calciomercato Napoli Gennaio 2022: trattative, acquisti e cessioni NapoliToday Barcellona, Xavi: 'Morata e Haaland sono due ipotesi. Dembelé? Sono fiducioso per il rinnovo' Sport - In attacco può ricoprire tre ruoli, ci aiuterà molto'. DEMBELE' - Sul contratto in scadenza di Dembelé Xavi ha detto: ' Non sono deluso, c'è una trattativa in corso e ho fiducia sulla chiusura ...

Calciomercato, le trattative: Tuanzebe è del Napoli, pressing del Newcastle e rinforzi per Cagliari e Verona Il calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalare rinforzi importanti agli allenatori. Innesto in difesa per il Napoli: è fatta p ...

2 Franck Kessié in Premiere League. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2022, ma leper il rinnovo non decollano e così l'addio è sempre più vicino. Secondo quanto riferito dal Telegraph , il Liverpool avrebbe formulato un'interessante offerta al Milan. Sullo sfondo sempre ...Avellino . Da semplice suggestione a possibile colpo di mercato . Pietro Iemmello all' Avellino è un'idea che prende corpo ora dopo ora, al culmine di settimane disottotraccia tra voci contrastanti. L'attaccante, ai margini del progetto tecnico del Frosinone , con cui ha totalizzato 14 minuti nella prima giornata del campionato di Serie B prima di ...Sport - In attacco può ricoprire tre ruoli, ci aiuterà molto'. DEMBELE' - Sul contratto in scadenza di Dembelé Xavi ha detto: ' Non sono deluso, c'è una trattativa in corso e ho fiducia sulla chiusura ...Il calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalare rinforzi importanti agli allenatori. Innesto in difesa per il Napoli: è fatta p ...