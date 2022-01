Botti usati per Capodanno a Napoli nonostante il divieto, otto feriti (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Botti e fuochi d’artificio hanno salutato a Napoli l’arrivo del nuovo anno, nonostante l’ordinanza che li vietasse emessa dal sindaco Gaetano Manfredi. Lo stesso, peraltro, è accaduto in diversi altri centri della provincia dove erano stati emanati provvedimenti analoghi. Il provvedimento è entrato in vigore dalle 16 ieri e resta valido fino alla prossima mezzanotte, ma già da ieri pomeriggio, anche se con diversa intensità rispetto all’avvicinarsi del nuovo anno, erano cominciate a sentirsi forti esplosioni nei vari quartieri della città E’ di otto feriti tra Napoli e provincia, lo stesso numero dell’anno scorso quando si era registrato un forte calo rispetto agli anni precedenti, il bilancio della notte di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie fuochi d’artificio hanno salutato al’arrivo del nuovo anno,l’ordinanza che li vietasse emessa dal sindaco Gaetano Manfredi. Lo stesso, peraltro, è accaduto in diversi altri centri della provincia dove erano stati emanati provvedimenti analoghi. Il provvedimento è entrato in vigore dalle 16 ieri e resta valido fino alla prossima mezzanotte, ma già da ieri pomeriggio, anche se con diversa intensità rispetto all’avvicinarsi del nuovo anno, erano cominciate a sentirsi forti esplosioni nei vari quartieri della città E’ ditrae provincia, lo stesso numero dell’anno scorso quando si era registrato un forte calo rispetto agli anni precedenti, il bilancio della notte di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Botti usati per Capodanno a ##Napoli nonostante il #Divieto, otto feriti ** - iconanews : Botti usati per Capodanno a Napoli nonostante il divieto - maumou72 : @zumbangie81 A me piacciono i botti ma devono essere usati da persone serie sennò succedono i casini per non dire a… - Aisha64417632 : @RobertoMerlino1 Guarda che i botti vengono usati dagli spacciatori per avvisare l'arrivo della roba, così mi hanno detto -

Ultime Notizie dalla rete : Botti usati Botti usati per Capodanno a Napoli nonostante il divieto Botti e fuochi d'artificio hanno salutato a Napoli l'arrivo del nuovo anno, nonostante l'ordinanza che li vietasse emessa dal sindaco Gaetano Manfredi. Lo stesso, peraltro, è accaduto in diversi altri ...

Fasano. Capodanno, divieto di scoppi di petardi e simili fino all'8 gennaio ... nella generale concitazione e confusione, vengono usati approfittando della difficoltà di ...e in particolare dei più piccoli e dei nostri amici a quattro zampe su cui le conseguenze causate dai botti ...

Botti usati per Capodanno a Napoli nonostante il divieto - Ultima Ora Agenzia ANSA Botti:fuochi entrano in casa,incendio in appartamento Napoli (ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Due incendi nella notte tra Napoli e provincia provocati verosimilmente dal fuoco dei botti. Verso l'una i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel q ...

A Mornago nessuna ordinanza anti botti di Capodanno. Il sindaco: «Confido sul senso civico dei cittadini» Il Comune di Mornago non ha emesso nessuna ordinanza per vietare i botti nella notte Capodanno, appellandosi al senso civico e alla coscienza dei cittadini. «In secondo luogo - continua Tamborini - po ...

e fuochi d'artificio hanno salutato a Napoli l'arrivo del nuovo anno, nonostante l'ordinanza che li vietasse emessa dal sindaco Gaetano Manfredi. Lo stesso, peraltro, è accaduto in diversi altri ...... nella generale concitazione e confusione, vengonoapprofittando della difficoltà di ...e in particolare dei più piccoli e dei nostri amici a quattro zampe su cui le conseguenze causate dai...(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Due incendi nella notte tra Napoli e provincia provocati verosimilmente dal fuoco dei botti. Verso l'una i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel q ...Il Comune di Mornago non ha emesso nessuna ordinanza per vietare i botti nella notte Capodanno, appellandosi al senso civico e alla coscienza dei cittadini. «In secondo luogo - continua Tamborini - po ...