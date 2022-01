Boclassic, Battocletti è terza: “Felice del podio.. e della mia stagione” (Di sabato 1 gennaio 2022) Bolzano – Si chiude con un altro sorriso il 2021 di Nadia Battocletti. L’azzurra si piazza al terzo posto sulle strade di Bolzano , nei 5 chilometri della 47esima Boclassic Alto Adige in 15:55, al termine di una stagione esaltante per la 21enne trentina. A conquistare il successo è l’etiope Dawit Seyaum con il tempo di 15:22 Battuto il record della manifestazione (15:30) che portava il nome di due fuoriclasse del Kenya: un primato stabilito nel 2017 da Agnes Tirop, scomparsa tragicamente nello scorso ottobre e ricordata con un minuto di silenzio alla partenza, quindi eguagliato nel 2019 da Margaret Chelimo Kipkemboi. (foto@Boclassic/Facebook) Poi al traguardo c’è la mezzofondista delle Fiamme Azzurre, alla prima uscita agonistica dopo il recente trionfo under 23 agli Europei di cross ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022) Bolzano – Si chiude con un altro sorriso il 2021 di Nadia. L’azzurra si piazza al terzo posto sulle strade di Bolzano , nei 5 chilometri47esimaAlto Adige in 15:55, al termine di unaesaltante per la 21enne trentina. A conquistare il successo è l’etiope Dawit Seyaum con il tempo di 15:22 Battuto il recordmanifestazione (15:30) che portava il nome di due fuoriclasse del Kenya: un primato stabilito nel 2017 da Agnes Tirop, scomparsa tragicamente nello scorso ottobre e ricordata con un minuto di silenzio alla partenza, quindi eguagliato nel 2019 da Margaret Chelimo Kipkemboi. (foto@/Facebook) Poi al traguardo c’è la mezzofondista delle Fiamme Azzurre, alla prima uscita agonistica dopo il recente trionfo under 23 agli Europei di cross ...

