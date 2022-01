Archeologia | a Roma riemergono tre piccoli mausolei lungo l’antica Via Latina

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tre edifici sepolcrali,, appartenenti a uno stesso complesso funerario, che sorgevala Viaantica e databile fra il I secolo avanti e il I secolo dopo Cristo, sono stati scoperti a, in via Luigi Tosti, nel quartiere Appio Latino, durante le indagini dipreventiva avvenute sotto la guida della Soprintendenza Speciale in un cantiere di Acea Ato2 spa e della Società Sita srl per la sostituzione della rete idrica. “Una scoperta che getta nuova luce su un contesto importantissimo – secondo Daniela Porro, soprintendente speciale di–, quella Viache da Porta Capena arrivava fino a Capua e il cui tracciato è oggi ancora visibile nei Parchi degli Acquedotti e delle Tombe di via. ...

Siamo in via Luigi Tosti, poco distante dalle fermata metro Furio Camillo, dove le indagini di archeologia preventiva avvenute sotto la guida della soprintendenza speciale di Roma in un cantiere di ...
Tre edifici sepolcrali, piccoli mausolei, appartenenti a uno stesso complesso funerario, che sorgeva lungo la Via Latina antica e databile fra il I secolo avanti e il I secolo dopo Cristo, sono stati ...