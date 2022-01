Zone franche montane | allarme “scippo” di 100 milioni

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Vincenzo Lapunzina, presidente dell’AssociazioneSicilia lancia l’per l’attuazione della norma a sostegno delle areedella Sicilia. Il 24 dicembre la Giunta regionale ha emanato un atto di indirizzo al Dipartimento regionale della Programmazione al fine di “adottare tutte le iniziative, finalizzate alla defiscalizzazione, per circa 100di euro, a sostegno delle imprese operanti nelle first appeared on il Mattino di Sicilia.

MONTANE IN SICILIA, MATERIA 'SORVEGLIATA'. CHI NON LE VUOLE - INVITO CONFERENZA STAMPA Martedì 4 gennaio alle ore 11:00, in presenza digitale e con l'ausilio della piattaforma Zoom, è