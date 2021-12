Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim pronti alla convivenza? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver lasciato lo studio di ‘Uomini e Donne‘, Andrea Nicole Conte ha intenzione di vivere a pieno il proprio sentimento per la sua scelta Ciprian Aftim. Intervistata dal magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, l’ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi ha le idee ben chiaro sul suo futuro sentimentale con quello che potrebbe essere l’uomo della sua vita: Io e Ciprian Vogliamo vederci il più possibile… Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere… Senza bruciare le tappe, la coppia, però, sembrerebbe voler porre le basi per un amore con la A maiuscola: La mia priorità ora è vivere la mia storia con Ciprian… Uomini e Donne, Andrea ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver lasciato lo studio di ‘‘,ha intenzione di vivere a pieno il proprio sentimento per la sua scelta. Intervistata dal magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, l’ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi ha le idee ben chiaro sul suo futuro sentimentale con quello che potrebbe essere l’uomo della sua vita: Io eVogliamo vederci il più possibile… Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere… Senza bruciare le tappe, la coppia, però, sembrerebbe voler porre le basi per un amore con la A maiuscola: La mia priorità ora è vivere la mia storia con...

