Tuchel: "Le parole di Lukaku non mi sono piaciute" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tecnico del Chelsea ha commentato le dichiarazioni del belga: 'Bisogna capire cosa c'è dietro, sono sorpreso: non lo vedo infelice. Scatenano voci di cui non avevamo bisogno. Se sei un giocatore ...

