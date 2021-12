Strage di Ravanusa | 10 avvisi di garanzia | anche a vertici Italgas

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Procura di Agrigento ha notificatodiaidi, sia regionali che nazionali nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo ladidove, l?11 dicembre, una fuga di gas ha provocato un’esplosione che ha fatto crollare una palazzina, devastando un intero quartiere, lasciando sotto le macerie 9 persone rimaste uccise. “In relazione alle notizie uscite in queste ore sulle maggiori agenzie di stampa e sulle testate on line di diversi quotidiani, in ordine al disastro di, la Procura della Repubblica di Agrigento, nel confermare l’invio di 10dinei confronti di dirigenti e tecnici della societàReti, precisa che glisono stati ...

Svolta nell'inchiesta sulladi, dove hanno perso la vita nove persone per l'esplosione di un palazzo. La Procura di Agrigento ha notificato avvisi di garanzia ai vertici di "Italgas Reti", sia regionali che ...Un atto "dovuto", come apprende l'Adnkronos, in vista di un esame irripetibile che si farà il prossimo 4 gennaio in via Trilussa Svolta nell'inchiesta sulladi(Agrigento). La Procura di Agrigento ha notificato avvisi di garanzia ai vertici di 'Italgas Reti', sia regionali che nazionali. Un atto "dovuto", come apprende l'Adnkronos, in ...Arriva una prima svolta nelle indagini sulla strage di Ravanusa. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Vittorio Stingo, sanno notificando 10 avvisi di garanzia ai ...Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove l'11 dicembre scorso (leggi l'articolo) persero la vita 9 persone, tra le ...