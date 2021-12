Stipendio non pagato: cosa fare e come difendersi (Di venerdì 31 dicembre 2021) cosa fare in caso di Stipendio non pagato? Uno dei principali obblighi del datore di lavoro è quello di riconoscere la retribuzione al lavoratore, a fronte della prestazione resa da quest’ultimo, calcolata secondo i criteri imposti dalla normativa vigente e riconosciuta nel rispetto delle scadenze previste dal contratto collettivo o dagli usi aziendali. Per la funzione che la retribuzione riveste, in termini di sostegno ai bisogni del lavoratore, il ritardato o omesso pagamento della stessa da parte dell’azienda, giustifica una serie di azioni che possono portare sino al decreto ingiuntivo o alle dimissioni per giusta causa. Analizziamo in dettaglio le varie possibilità che il lavoratore ha a disposizione. Speciale Lavoro: tutte le novità Stipendio non pagato: richiesta di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 31 dicembre 2021)in caso dinon? Uno dei principali obblighi del datore di lavoro è quello di riconoscere la retribuzione al lavoratore, a fronte della prestazione resa da quest’ultimo, calcolata secondo i criteri imposti dalla normativa vigente e riconosciuta nel rispetto delle scadenze previste dal contratto collettivo o dagli usi aziendali. Per la funzione che la retribuzione riveste, in termini di sostegno ai bisogni del lavoratore, il ritardato o omesso pagamento della stessa da parte dell’azienda, giustifica una serie di azioni che possono portare sino al decreto ingiuntivo o alle dimissioni per giusta causa. Analizziamo in dettaglio le varie possibilità che il lavoratore ha a disposizione. Speciale Lavoro: tutte le novitànon: richiesta di ...

