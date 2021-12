Roma | litigano per l' eredità | funerale si trasforma in maxi rissa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Per l', tra parenti, spesso si discute e si litiga ma nella stragrande maggioranza dei casi sono liti verbali che si limitano a qualche insulto o accusa. Qualche volta si può arrivare alle mani, ma trattandosi di questioni private succede quasi sempre, per l'appunto, lontano da occhi indiscreti. Ladopo ilUn caso recente fa eccezione: in settimana nel piazzale di una chiesa del quartiere Testaccio ac'è stata una violentaproprio per ‘colpa' di un'. Più nello specifico l'oggetto della contesa tra fratelli, cugini e zii è stata l'di una casa di una donna ultra ottantenne venuta a mancare in settimana. Alla fine della messa, la bara è stata caricata sul carro funebre come da prassi. Proprio a pochi metri dalla macchina, ...

