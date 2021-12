Rivoglio la normalità | non so come fare | ma le nuove regole mi sembrano un po’ fuori fuoco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) di Alessandro Pezzini Passeggiavo per la mia Lodi e, nella nebbia, ho avuto modo di ascoltare per un istante la polemica di un anziano signore che, per sfogarsi – ovviamente su quel tema, quello di cui parliamo sempre tutti – con la persona che aveva incontrato, ha sgomberato il campo da ogni variabile, arrivando al nocciolo della questionesolo la saggezza popolare permette di. Diceva: “Un anno fa, i tamponi non bastavano. E allora? Vaccini, vaccini, vaccini. Oggi i vaccini non bastano più. E allora? Tamponi, tamponi, tamponi”. La nebbia, quantomeno quella interiore, si è istantaneamente diradata. È tutto qui, in queste parole. A distanza di due anni dall’inizio della pandemia, non trovo una via di fuga che possa permetterci di riacquistare la, quella noiosa, quella che non succede mai niente, quella di destra e ...