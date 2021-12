Quarantena e isolamento: cosa cambia da oggi e tutte le regole per gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si cambia, da subito. Firmata da direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, la circolare di 'Aggiornamento sulle misure di Quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova... Leggi su today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si, da subito. Firmata da direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, la circolare di 'Aggiornamento sulle misure diin seguito alla diffusione a livello globale della nuova...

