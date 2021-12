Omicron, Pregliasco: 'Supereremo i 200mila casi, col ritorno a scuola degli studenti boom di contagi' (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scuola come nuovo vettore del contagio . Il monito del virologo è chiaro. Con il ritorno in presenza nelle aule di tutta Italia e che non accenna ad allentare la presa , l'esperto prevede un ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lacome nuovo vettore delo . Il monito del virologo è chiaro. Con ilin presenza nelle aule di tutta Italia e che non accenna ad allentare la presa , l'esperto prevede un ...

