Morte Calissano | il tweet di Barbara D’Urso e lo sfogo della compagna

(Di venerdì 31 dicembre 2021), ildie le parole amareFabiola Palese che si sfoga su Instagram Laimprovvisa di Paoloha sconvolto il mondo dello spettacolo, lanciando nello sconforto tutti coloro che lo stimavano per la sua bravura di attore, ma non solo per questo. Su Twitter sono tantissimi i messaggi di dolore per la scomparsa di. Semplici utenti che ricordano le sue famose interpretazioni, ma anche persone dello spettacolo. Tra tutte spicca. Risale al 2014 l’ultima partecipazione a Pomeriggio Cinque, il programma di, per una toccante intervista. Leggi anche: Paolo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Calissano

...cadde in rovina dopo che, nel 2005 , vennetravolto da una serie di vicende giudiziarie. In quell'anno le forze dell'ordine lo arrestarono per spaccio di sostanze stupefacenti e per la...Paolo, nel 2005 laper overdose di una donna nel suo appartamento Paolo, 54 anni, era noto soprattutto per alcune parti in serie tv di successo degli anni '90 - 2000, dalla ...Paolo Calissano è morto a 54 anni: qual è la causa della sua morte? Di che malattia soffriva? Cosa è successo all'attore genovese? La verità.É stato trovato senza vita nella sua casa di Roma nella tarda serata di ieri, 30 dicembre, l’attore 54enne Paolo Calissano. A lanciare l’allarme è stata la compagna. Nel suo appartamento sarebbero sta ...