MG Marvel R - A listino con prezzi da 40 990 euro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo ZS EV (che abbiamo guidato in anteprima) ed EHS, la MG fa debuttare al'ineditaR. Tre gli allestimenti disponibili, cona partire da 40.990. Caratteristiche tecniche. Lunga 4 metri e 67 cm, larga 1,92, alta 1,62 e con un passo di 2,80 metri, la nuova Suv elettrica della Casa del gruppo Saic è equipaggiata con una batteria da 70 kWh. La potenza omologata è di 65 kW (88 CV), mentre quella di picco è compresa fra i 132 kW (179 CV) dei primi due allestimenti, con 410 Nm di coppia e un'accelerazione da 0-100 km/h in 7,9 secondi, e i 212 kW (288 CV) del top di gamma Performance, con ben 665 Nm di coppia e uno "0-100" da 4,9 secondi. Ovviamente, le autonomie dichiarate sono inversamente proporzionali: 370 chilometri per la più potente, che salgono a 402 km per le altre, con un consumo medio ...

leggi anche MGR Electric: motori, allestimenti, prezzi, foto I prezzi dipartono dai 33.900 euro per la Standard Range fino ad arrivare ai 37.990 euro per la Long Range . Due i ...... con ilche sale fino a 37.990 euro per la Long Range. Con questa versione rinnovata il ... Inoltre, come laR Electric, ogni MG ZS EV è ora dotata del nuovo sistema di connettività MG ...La nuova Suv elettrica di proprietà della cinese Saic Motor, affianca a listino la ZS EV. Tre gli allestimenti disponibili, con una ricca dotazione di serie ...Il mercato delle auto elettriche è cresciuto molto in Italia. Nonostante il settore automotive stia vivendo un periodo negativo, i modelli a batteria sono andati in controtendenza, facendo segnare num ...