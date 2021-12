Love Is In The Air, Anticipazioni: L’Art Life Verso il Fallimento! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Piril viene a sapere che l’azienda sta per fallire ma decide di mantenere il segreto con Serkan. Aydan scopre però ogni cosa… A Love Is In The Air, i problemi e le preoccupazioni per i protagonisti sono sempre dietro l’angolo. Dopo che tra Eda e Serkan è tornato il sereno, la situazione inizia a diventare molto complessa per quanto riguarda L’Art Life. L’azienda, infatti, rischia di andare Verso il fallimento. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Piril scopre che L’Art Life sta per fallire! Nelle prossime puntate di Love Is In The Air, lentamente la situazione tra Eda e Serkan inizia a migliorare. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 31 dicembre 2021)Is In The Air, puntate turche: Piril viene a sapere che l’azienda sta per fallire ma decide di mantenere il segreto con Serkan. Aydan scopre però ogni cosa… AIs In The Air, i problemi e le preoccupazioni per i protagonisti sono sempre dietro l’angolo. Dopo che tra Eda e Serkan è tornato il sereno, la situazione inizia a diventare molto complessa per quanto riguarda. L’azienda, infatti, rischia di andareil fallimento. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche: Piril scopre chesta per fallire! Nelle prossime puntate diIs In The Air, lentamente la situazione tra Eda e Serkan inizia a migliorare. ...

Advertising

WaitinForDemiIt : RT @WaitinForDemiIt: TexasMonthly dichiara “The Way You Don’t Look At Me” una delle migliori canzoni rilasciate nel 2021 da texani! “Si di… - share_the_love_ : @sserena______ vado a casa di una mia amica - sserena______ : @share_the_love_ non ti preoccupare <3 tu che fai? - share_the_love_ : @sserena______ mi dispiace anche io sono stata male dopo il vaccino - Veritatisvis : Non pensavo sarebbe mai successo e invece è cambiata la mia top 4 di letterboxd con in the mood for love che ha so… -