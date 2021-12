LIVE Tour de Ski, mass start tl Oberstdorf in DIRETTA: Andersson guida la 10 km femminile! (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 15.43 Andersson guida ai 7.3 km, gruppo allungato ma compatto nelle prime 15 posizioni. 15.39 Forza il ritmo Ebba Andersson in salita, che è prima ai 5.4 km, mentre si stacca la leader della classifica, la finlandese Kerttu Niskanen. 15.37 Al passaggio con punti bonus per la classifica del Tour dopo 4.0 km passa prima la norvegese Heidi Weng, mentre è furiosa la rimonta della svedese Frida Karlsson, terza. 15.32 Cade in discesa la svedese Frida Karlsson, che perde secondi preziosi. 15.30 Gruppo compatto dopo 2.1 km, la svedese Ebba Anderson davanti a tutte. Non è partita neppure la finlandese Roponen, sono 66 le atlete in gara. 15.25 Partita la gara! Subito Diggins davanti a dettare ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 15.43ai 7.3 km, gruppo allungato ma compatto nelle prime 15 posizioni. 15.39 Forza il ritmo Ebbain salita, che è prima ai 5.4 km, mentre si stacca la leader della classifica, la finlandese Kerttu Niskanen. 15.37 Al passaggio con punti bonus per la classifica deldopo 4.0 km passa prima la norvegese Heidi Weng, mentre è furiosa la rimonta della svedese Frida Karlsson, terza. 15.32 Cade in discesa la svedese Frida Karlsson, che perde secondi preziosi. 15.30 Gruppo compatto dopo 2.1 km, la svedese Ebba Anderson davanti a tutte. Non è partita neppure la finlandese Roponen, sono 66 le atlete in gara. 15.25 Partita la gara! Subito Diggins davanti a dettare ...

